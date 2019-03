Beni comunali, Di Pilato: ​«Basta proroghe!»

«Basta con le proroghe e le concessioni di beni comuni effettuate senza alcun rispetto nei confronti dei cittadini. L’amministrazione non faccia figli e figliastri - commenta la consigliera comunale Laura Di Pilato, Fronte Democratico - : non possiamo concedere ad alcuni privilegi e ad altri no. Ritorno categoricamente sull’argomento “Circolo Tennis” per ricordare all'amministrazione che dalla struttura, il Comune di Andria riceve appena 5.000 euro annui per il fitto e quindi la gestione dei campi sportivi e del risto-pizzeria. A questo vanno aggiungi anni e anni di Tari prescritti per una concessione che non ha, sulla carta, nessuna fine temporale.

Ebbene, appena due giorni fa, il 28 febbraio scorso, si è svolta la II commissione permanente comunale, avente ad oggetto, appunto, la questione del Circolo Tennis di Andria, dalla quale è emerso che il contratto d'appalto è scaduto in data 12 giugno 2016; a questa scadenza è seguita, in data 16 gennaio 2017, una proroga per la concessione della struttura che però risulta illegittima poiché non reca nessun termine di gestione.

Una vicenda dai contorni oscuri se penso ai tanti commercianti e alle tante associazioni sportive che porrebbero candidarsi alla gestione della struttura se solo venisse emessa una gara pubblica.

Ancor più grave se si pensa che dietro tale indecenza amministrativa vi è lo stesso dirigente comunale che ha gestito l’iter di concessione di un altro bene tanto chiacchierato: la piscina comunale.

La conseguenza delle “gestioni allegre” non la devono pagare i cittadini. Pertanto, chiedo immediatamente che l’amministrazione emetta l’ordinanza di sgombero dei concessionari dalla struttura sportiva così come è stato fatto per la piscina comunale.

Sia chiaro - conclude la nota della Di Pilato -, la sottoscritta in qualità di cittadina andriese, ancor prima che di consigliere comunale e provinciale, pretende che tutte le strutture comunali siano tenute dai concessionari in maniera legittima».