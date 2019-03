Piscina Comunale, Di Pilato: «È stato chiesto al concessionario di pagare il debito di € 435mila?»

Piscina Comunale e responsabilità da parte di gestore e Comune di Andria, la polemica infiamma. Ecco la nota dell'avv. Laura Di Pilato che da tempo ormai si batte per la gestione limpida e leale dei Beni Comunali:



«Abbiamo appena "seppellito il carnevale” ma a quanto pare qualcuno è ancora in vena di scherzi. Torno sull’argomento "Piscina comunale": siamo rimasti alla fatidica data del 15 marzo p.v., data in cui è previsto lo sgombero dell’attuale gestione, ma improvvisamente ricevo lo screenshot della promozione relativa al trimestre Aprile/giugno. Qualcosa non quadra! A me non piace scherzare sulle questioni serie e soprattutto non piace che i cittadini siano abbondantemente presi in giro.

Lunedì si è tenuto un incontro che ha visto la partecipazione del sindaco Giorgino, del concessionario della piscina, il signor Prestichella assistito dal suo legale (l’avv. Michele Quinto) e dell’assessore Michele Lopetuso.

Il legale del concessionario avrebbe proposto l’autorizzazione ad ottenere una proroga della concessione fino a e giugno 2019, in cambio la gestione non ricorrerebbe contro lo sgombero. Verrebbe da chiedersi sulla base di quale elemento la concessionaria dovrebbe agire in ricorso nei confronti del Comune di Andria?

A parte questo interrogativo un altro ben più pesante mi assilla. Al Sindaco Giorgino rivolgo una semplice osservazione: è stato chiesto al concessionario di pagare il debito pregresso che ad oggi ammonta a 435 mila euro? Altro che “barattare” la proroga con il ricorso!

Ribadisco il concetto che forse non è tanto chiaro all’amministrazione: i beni comuni vanno rispettati e altrettanto va fatto con tutti i cittadini onesti. Al concessionario è già stata concessa troppa bontà. È il caso - chiude Di Pilato - che chieda scusa all’Ente e che faccia i bagagli. Definitivamente».