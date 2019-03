Marchio Rossi: «Regolamento edilizio e Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G​. in V commissione»

Regolamento edilizio e revisione ed adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.: sono questi i provvedimenti sul tavolo della V Commissione Consiliare, presieduta dal consigliere Lorenzo Marchio Rossi, che dà notizia dell'andamento dei lavori.

«La V Commissione Consiliare Permanente dell'Ambiente e della Protezione Civile di Andria, da me presieduta, con tutti i suoi componenti Consiglieri Comunali, sta procedendo all'esame della bozza del nuovo Regolamento Edilizio e della revisione ed adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. della Città di Andria, redatta dal gruppo di liberi professionisti componenti il Tavolo Tecnico, meritevolmente promosso a tale scopo dal Sindaco e dall'Amministrazione comunale.

A giudizio di tutti i partecipanti alla V Commissione, ivi compresa la componente degli Uffici Tecnici comunali, i professionisti chiamati a dare il loro contributo per l'elaborazione di questi indispensabili strumenti normativi e regolamentari, hanno fatto un capillare, esteso e ottimo lavoro.

Tuttavia va registrato che, nonostante gli sforzi di tanti, non si riesce ancora a completare la stesura dei due provvedimenti, traguardo che molti Comuni della Puglia hanno già raggiunto.

A tale proposito, sono fermamente convinto che l'iter vada completato nel più breve tempo possibile, in risposta ad una risaputa ed evidente crisi che attanaglia il settore e che registra da tempo una portata mai conosciuta.

Occorre, dunque, che il lavoro sia completato, condiviso e licenziato celermente e nel miglior modo possibile, secondo i dettami della legislazione vigente e nell'ottica prioritaria di favorire ogni possibile occasione che dia certezza e speditezza al lavoro delle tante professioni che coinvolgono tale settore, dai tecnici alle imprese, dalle maestranze agli operai e a tutto il variegato e vasto mondo dell'indotto.

É necessario favorire uno sviluppo urbanistico nell'ottica della tutela della qualità del costruito, della salvaguardia del territorio e dell'economia, senza rincorrere mode che muoiono nell'arco di una stagione.

Come presidente della V Commissione Consiliare, sento allora il dovere di richiamare tutte le forze politiche a superare le logiche, pur legittime, di schieramento per far prevalere il preminente interesse pubblico, in un periodo di crisi per tutti che, purtroppo, non risparmia neanche la nostra città. E' urgente completare l'iter chiamando tutti alle proprie responsabilità, compresi gli uffici da cui ci attendiamo non solo competenza e professionalità, sempre e indubbiamente a loro riconosciute, ma anche spirito di abnegazione e servizio.

É un dato di fatto incontrovertibile, un corretto utilizzo del territorio passa attraverso l'impegno sinergico di tutti: della politica come dei professionisti, degli uffici pubblici come dei cittadini».