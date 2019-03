​Gelate e Xylella, è beffa? Emiliano: «Inaccettabile trasformare decreto legge in disegno di legge»

A quanto pare il governo sta proponendo un disegno di legge e non un decreto legge - come si era impegnato a fare il ministro nel corso della manifestazione dei gilet arancioni a Roma - per sostenere il settore dell'olivicoltura pugliese colpita da gelate e Xylella.



Secondo il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, «è inaccettabile la trasformazione del decreto legge antixylella e antigelate in disegno di legge. Questa decisione del Governo merita una ribellione civile di tutta la Puglia. Chiediamo allo stesso Ministro Centinaio di non accettare questo oltraggio alla sofferenza della Puglia olivicola e di unirsi alla nostra protesta anche presentando le proprie dimissioni dal Governo.

Se domani il Consiglio dei Ministri non varerà in forma di decreto legge urgente il provvedimento antixylella prevedendo un finanziamento adeguato, chiederò a tutti i lavoratori e a tutte le categorie produttive della Puglia di proclamare una sciopero generale ad oltranza per sostenere la battaglia degli olivicoltori pugliesi colpiti dalla xylella e dalle gelate per ottenere il risarcimento dei danni e i capitali per procedere al reimpianto degli ulivi danneggiati».

Nel pomeriggio Emiliano aveva incontrato a Berlino il ministro alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, proprio per parlargli della crisi della Xylella e delle gelate in Puglia.

«Gli abbiamo fatto presente che la pazienza della Puglia è esaurita - ha detto Emiliano - Non ce la facciamo più: non siamo in grado di dare risposte agli agricoltori e agli olivicoltori pugliesi senza che l'Unione Europea e il Governo italiano diano conto dei danni incalcolabili che l’olivicoltura italiana e pugliese hanno subito a causa delle gelate, ma soprattutto della Xylella.

Abbiamo fatto una proposta di un piano da 500 milioni di euro da investire in cinque anni che dia finalmente una risposta a gente che ha lavorato duramente e che non può più essere abbandonata. Queste stesse cose sono state fatte per altri drammi di analoga importanza e non riesco a capire perché anche in Puglia non si possano avere gli stessi risultati.

Centinaio mi ha ribadito il suo impegno per un decreto legge, non per un disegno di legge, che peraltro è la condizione che l'Unione Europea ha posto per erogare i fondi a favore degli olivicoltori, soprattutto del Salento. Non c'è più tempo, siamo pronti alla battaglia. Non abbiamo più intenzione di aspettare».

Anche il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, e il vice commissario, Dario Damiani, sono contro questa eventuale decisione.

«La montagna ha partorito il topolino» dicono. «Domani, in Consiglio dei Ministri, dovrebbe approdare finalmente il provvedimento sulle gelate, cosiddetto delle “emergenze”. Ebbene, mentre nelle promesse fatte dal governo agli agricoltori si trattava di un decreto legge, adesso pare che verrà proposto un disegno di legge. Ergo, sarà approvato secondo le procedure standard in Parlamento, senza alcun carattere di urgenza (invece richiesto dalle circostanze).

Ciò significa che gli agricoltori pugliesi, vessati da questa gravissima calamità naturale, dovranno attendere ancora mesi e mesi per veder riconosciuti i benefici previsti (a cui, come abbiamo già denunciato), potranno accedere solo le aziende colpite che hanno anche dei mutui accesi. Una grande beffa contro cui ci batteremo, come fatto fino ad oggi».