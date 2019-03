Vittoria di Zingaretti, Vurchio (PD): «Un nuovo spirito costruttivo»

Dopo il voto del 3 Marzo e la vittoria netta del segretario Nicola Zingaretti, il Partito democratico cittadino torna a riunirsi martedì 12 alle ore 19,00 presso la provvisoria sede in Piazza Sant’Agostino 7. Nella seduta di ieri, la segreteria ha fissato una serie di argomenti all’ordine del giorno tra i quali “l’analisi del voto delle primarie” che vedrà la partecipazione del dott. Pasquale Di Fazio, segretario provinciale.

«La partecipazione alle primarie ha dimostrato - dichiara il segretario cittadino Giovanni Vurchio - che il PD cittadino, nonostante le tante difficoltà, sta lavorando per favorire il riavvicinarsi dei giovani, vogliosi di sentirsi protagonisti di un sano modo di fare politica costruttiva, ed anche di tutti coloro che, in questo momento, stanno assistendo ad un modo di fare governo abbastanza confusionario e con forti ripercussioni sulle condizioni economiche del paese. Il governo M5S-Lega ha dimostrato di non avere un’idea di come far funzionare l’economia e di come uscire da un decennio di recessione. La politica del governo Lega-Cinque Stelle sembra smarrire qualunque disegno di sviluppo e ridursi ad amministrare la nuova fase del declino italiano tradisagio economico, disgregazione sociale, degrado politico.

Sono fiducioso che il nuovo spirito costruttivo del nostro leader nazionale Zingaretti e la voglia di ricompattamento del centro sinistra possano aiutare il PD a ritornare protagonista nella politica cittadina..

Sarà, anche, l’occasione per augurare, al neo eletto nell’assemblea nazionale del PD, dott. Angelo Frisardi, i nostri più fervidi auguri, consapevoli delle tante istanze che la nostra città avrà da presentare e portare a casa in termini di risultati» conclude Giovanni Vurchio.

La cittadinanza è invitata.