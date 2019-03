Nuovo ospedale di Andria, Nino Marmo (FI): ​«L'ok del Ministero è una grande notizia»

Soddisfazione per il risultato raggiunto: così Nino Marmo, consigliere regionale e presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, si esprime sull'ok del Ministero sul nuovo ospedale di Andria.

«Una grande notizia, quella dell’ok del Ministero per il finanziamento del nuovo ospedale di Andria. È una tappa significativa per chi, come il sottoscritto, ha promosso e creduto fortemente nel progetto: un’opera essenziale per la provincia di Barletta-Andria-Trani in cui mancano circa 700 posti letto. Con la nuova struttura, il nostro territorio potrà godere di un servizio sanitario finalmente completo e soddisfacente, scongiurando anche i viaggi della speranza a cui troppo spesso i cittadini sono costretti. Mi ritengo soddisfatto, ma siamo ancora all’inizio e continueremo a vigilare sul rispetto dei tempi e lo stato di avanzamento dell’iter. Speriamo che anche il ministero delle Finanze sia altrettanto solerte e che il governo regionale segua le procedure per raggiungere l’obiettivo.

Questo è un territorio che ha bisogno di molta cura e di organizzazione, a cominciare dalla presa in carico dei pazienti cronici e dai servizi del territorio, alle cui carenze suppliscono i pochi ospedali sempre più saturi».