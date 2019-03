​Consiglio Comunale: seduta il 21 e 22 marzo

Convocato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, in 1^ convocazione il 21 marzo 2019, alle ore 18.30, ed in 2^ convocazione, il 22 marzo 2019, alle ore 18.30 per la trattazione dei seguenti argomenti:



1) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Approvazione variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'ano 8 del D.P.R. n. 160 del 07/09/2010, relativa ad un'area distinta in catasto al fg. 8, p.lla 210 per la realizzazione dell'ampliamento di un insediamento produttivo sito in Andria alla S.P. Andria -Trani km 2. Ditta proponente: Sanguedolce s.r.l. (Settore Sportello Unico Attività Produttive);

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Regolamento di accesso alla ZTL del centro storico. Modifica (Settore Vigilanza e Protezione Civile);

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Costituzione dell'associazione "Distretto Urbano del commercio di Andria, organismo autonomo di gestione così come previsto dall'art. 4 comma 6 del regolamento regionale n. 15/2011. (Settore Sviluppo Economico);

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Tassa rifiuti - TARI - Approvazione Piano Finanziario (pef) e tariffe annualità 2019 - Provvedimenti. (Settore Risorse Economiche);

5) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Imposta Municipale Propria - Approvazione e conferma aliquote e detrazioni di imposta per l'esercizio 2019. (Settore Risorse Economiche);

6) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Addizionale Comunale IRPEF 2019 Provvedimenti. (Settore Risorse Economiche);

7) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Tributi per i servizi indivisibili (TASI): Approvazione e conferma delle aliquote per l'esercizio 2019. (Settore Risorse Economiche);

8) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Prezzo di cessione delle aree previste nel piano per gli insediamenti produttivi - conferma del prezzo stabilito con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 28.03.2018. (Settore Piano e Pianificazione Strategica);

9) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Prezzo di cessione delle aree previste nel Piano di zona 167 nord - Aggiornamento del prezzo stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 28.03.2018. ( Settore Piano e Pianificazione Strategica).