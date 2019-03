PD su Shady Alizadeh: «La sua nomina incarna perfettamente la svolta intrapresa con Zingaretti»

La nota a firma di Sabino Zinni - Consigliere Regionale Puglia; Giovanni Vurchio - Segreterario Partito Democratico Andria; Giovanna Bruno - Presidente Partito Democratico Bat e Antonio Griner - Partito Democratico:

Il vento di rinnovamento che con l'elezione di Zingaretti ha preso a soffiare all'interno del Partito Democratico è passato anche dalla provincia Bat. È infatti di Andria, iscritta alla sezione locale del partito, Shady Alizadeh, giovane avvocatessa esperta in diritto dell'Unione Europea, voluta come componente della Direzione Nazionale dal neo-eletto segretario. Ne ha dato notizia lei stessa con un post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook: «anni di impegno, lotte e volontà ma soprattutto passione. Passione per pensare, studiare e creare una nuova Italia ed Europa. Un impegno instancabile quello delle ragazze e dei ragazzi di RiGenerazione Italia e un impegno che da oggi porteremo nel Partito Democratico e che avrò l’onore di rappresentare in Direzione Nazionale».

Proprio in quanto coordinatrice locale di RiGenerazione Italia - movimento giovanile di innovatori della politica, di stampo progressista e vicino al Partito Democratico - Shady Alizadeh era impegnata in un progetto di politica attiva, che ha portato il suo percorso a incontrare quello del PD e del civismo andriese.

«Abbiamo accolto la notizia con grande gioia e un pizzico di orgoglio - fanno sapere dal Partito Democratico di Andria Giovanni Vurchio, Giovanna Bruno e Antonio Griner. - Non solo per la bellissima esperienza che sta per iniziare Shady, ma perché la sua nomina incarna perfettamente la svolta intrapresa dal PD con l'elezione di Zingaretti: Shady è una donna,ha origini italo-iraniane, è giovane ed è del Sud Italia. È facile capire quanti tipi di sensibilità potrà portare all'interno di quella assemblea. Sensibilità che sono tutte l'opposto di quelle alla base del governo giallo-verde a trazione leghista - ossia un governo maschilista, xenofobo e nordista - a cui il PD vuole essere alternativo».

Non nasconde la sua soddisfazione neanche il consigliere regionale Sabino Zinni: «Ho avuto il piacere di tenere a battesimo la sezione di Andria di RiGenerazione Italia lo scorso novembre, evento durante il quale Shady ha presentato il suo movimento alla città. E oggi non posso che essere contento nel vedere come nel giro di pochi mesi le sia stato affidato un ruolo così di responsabilità. È una dimostrazione di come l'impegno attivo in politica a volte dia le sue soddisfazioni. E sono contento anche per il nostro territorio. Da qualche tempo ho sposato l'idea che serva formare una nuova classe dirigente che ci possa rappresentare degnamente a livello locale, nazionale ed europeo. Nel mio piccolo ho intrapreso un percorso con alcuni ragazzi e ragazze e Shady è l'esempio che è una strada che si può percorrere. in bocca al lupo a lei allora, sono certo che farà benissimo».