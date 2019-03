Progetti di educazione stradale nelle scuole: il plauso del consigliere comunale Falcetta

Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale Falcetta (gruppo misto) in merito alla destinazione di parte dei proventi ottenuti dalle multe stradali per la realizzazione di progetti di educazione stradale da realizzarsi nelle scuole cittadine:

«Prendo atto favorevolmente che con delibera di giunta n.27 del 02/03/2019 è stato condiviso l’indirizzo, che prevede per ciò che concerne la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’anno 2019 in attuazione dell’art. 208 del D. LVo 285/92 Nuovo codice della strada, che parte di questi siano destinati allo svolgimento di progetti didattici finalizzati all’educazione stradale - commenta il consigliere comunale Davide Falcetta -.

L’educazione stradale intesa non solo come conoscenza dei segnali, ma anche e soprattutto dei corretti comportamenti da adottare nel rispetto del bene pubblico, inspirati alla prudenza e rispetto nei confronti di se stessi, degli altri, dell'ambiente e del vivere civile.

Sono certo che il Comando di Polizia Municipale si renderà protagonista di tale opportunità promuovendo la cultura della legalità, organizzando all’uopo progetti in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nella nostra Città, anche eventualmente coinvolgendo le famiglie per la promozione del senso civico e del rispetto delle norme del codice della strada e dell’ambiente, dell’utilizzo di sistemi di trasporto alternativi alle autovetture (biciclette, mezzi di trasporto pubblici, veicoli alimentati da fonti di energia rinnovabili) per una riduzione dell’inquinamento , il tutto per una città più ordinata e pulita».