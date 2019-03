Tangenziale Ovest, oggi l'incontro a Bari tra l'assessore Giannini e il Sindaco Giorgino

Si è tenuto oggi in Regione l'incontro dei rappresentanti istituzionali del Comune di Andria con l'assessore regionale ai Trasporti Giannini, sulla questione tanto dibattuta nei giorni scorsi relativa alla realizzazione della Tangenziale ovest.

Ne dà notizia il consigliere comunale Nino Marmo: «Avevo scritto, nei giorni scorsi, all’assessore Giannini per richiedere un suo intervento sul completamento della tangenziale ovest di Andria: da essere un progetto di adeguamento dell’attuale strada provinciale 2, ci siamo trovati dinanzi alla realizzazione di una nuova bretella. Una circostanza a dir poco curiosa, considerando anche la presenza di alcuni vizi procedurali e il danno che si determinerebbe col nuovo progetto, che richiede l’eradicazione di oltre 20 ettari di uliveto pregiato. Per fortuna, e di questo lo ringrazio, l’assessore Giannini ha colto l’importanza della mia richiesta e ha convocato l’incontro odierno, a cui ho partecipato con il sindaco di Andria e l’assessore comunale Laera.

Dopo un’ampia disamina della situazione, si è giunti alla determinazione di avviare una formale interlocuzione con gli enti interessati, a cominciare dall’amministrazione comunale di Andria. Sono soddisfatto dell’esito della riunione e siamo tutti d’accordo su un punto cruciale: bisogna mantenere e sfruttare il finanziamento per l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’attuale sede della strada provinciale in questione. Naturalmente, seguirò con attenzione l’evolversi della situazione e l’impegno di tutte le istituzioni coinvolte».