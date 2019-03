Arriva in consiglio la discussione sul bilancio

Convocato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, il 29 marzo 2019, alle ore 18.30, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1) Approvazione stato di attuazione dei programmi e documento unico di programmazione (D.U.P) per il triennio della programmazione finanziaria 2019-2021, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) – paragrafo 4.2 e dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

2) Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati – Approvazione.