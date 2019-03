Sicurezza stradale, Figliolia: «dov'è il rispetto verso i diritti dei cittadini?»

Sicurezza stradale e diritti dei cittadini, la nota del presidente dell'ass. Forza Andria, Salvatore FIgliolia:

«Ancora una volta vengono disattese le legittime richieste di tanti cittadini e contribuenti andriesi che avevano ben sperato nel nostro impegno e nella nostra forza di volontà.



Abbiamo ricevuto in questi giorni il riscontro che la Dirigente Ing. Quacquarelli ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che avevamo interpellato lo scorso anno a cui seguì un sopralluogo di alcuni tecnici.

Interventi essenziali per la sicurezza stradale che non potranno essere effettuati sia nel quartiere Europa oggetto della nostra istanza che su tutte le altre strade cittadine per la mancanza di risorse economiche di un Comune ormai in pre-dissesto finanziario.

Ora ci chiediamo: oltre ai doveri che ognuno di noi deve perseguire, è mai possibile che non vengano mai rispettati i diritti di tutti i cittadini?

Vigileremo attentamente sulle prossime attività finanziate dalle esigue casse comunali».