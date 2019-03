Convocato un nuovo consiglio comunale il 3 aprile

Convocato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, il 3 aprile 2019, alle ore 18.30, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1) Interrogazioni/Interpellanze (n. 39).

2) Mozione d’ordine urgente per l’adesione all’avviso della manifestazione di interesse, iniziativa della Regione Puglia “Luoghi Comuni. Diamo spazio ai giovani”, rivolto ad Enti Pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale, in riferimento, tra gli altri, allo spazio denominato “Officina San Domenico”.

3) Ordine del giorno urgente: opposizione alla realizzazione della cosiddetta tangenziale ovest di Andria e messa in sicurezza dell’attuale sede stradale.

4) Ordini del Giorno (n.13).