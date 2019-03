"Europa 2.019", 4 tavoli di lavoro sull'Unione Europea

A partire da lunedì 1° aprile avranno luogo 4 tavoli di lavoro che tratteranno tematiche attinenti all'Unione Europea. Si discuterà in modo trasversale della storia dell'UE, dei motivi per cui è stata fondata, delle politiche economiche, del welfare e delle politiche giovanili.

Obiettivo di questi tavoli di lavoro è stilare un documento programmatico in cui includere quelle che devono essere le linee guida che la stessa UE deve seguire e consegnare il tutto ai candidati al parlamento europeo.

Questi 4 incontri saranno così suddivisi: nel primo si discuterà dell'Europa di ieri, oggi e quella che sarà domani. Nel secondo incontro, 8 aprile, si parlerà delle differenze strutturali degli stati membri e dell'eventuale possibilità di limitarle. Nel terzo tavolo di lavoro (15 aprile) si discuterà della permanenza o meno dell'Italia nell'Ue e nella moneta unica. Nel quarto, ed ultimo incontro, il 29 aprile, si parlerà di un'Europa a misura di giovani elencando tutte le iniziative che potrà mettere in atto per i giovani stessi.

L'iniziativa, promossa da Gioventù Nazionale Andria e Fratelli d'Italia Andria, sarà gratuita.

I tavoli di lavoro avranno luogo presso "Associazione Puntoit" sita in via la Corte 2, alle ore 20:30. Per info contattare la pagina Facebook "Gioventù Nazionale Andria" o scrivere una mail a gioventunazionaleandria@gmail.com