Piscina comunale, Laura Di Pilato: «Ancora niente sgombero, ho depositato un esposto in tribunale»

La consigliera comunale, avv.to Laura di Pilato ha depositato un esposto presso la procura della Repubblica del tribunale di Trani relativamente alla questione “Piscina Comunale”.

I fatti: «in data 18 marzo 2019 - scrive la Di Pilato - sarebbe dovuto avvenire lo sgombero forzato così come predisposto dalla dirigente comunale dott.ssa Rosalba Vario. Io stessa avevo inviato due mail di posta elettronica certificata il 18 e il 19 marzo in cui chiedevo determinazioni in merito.

Le due p.e.c. erano state indirizzate anche al Sindaco e al Segretario Generale del Comune di Andria. Ad oggi nessuna risposta, ma voci di corridoio parlerebbero di un presunto accordo tra i gestori della piscina comunale e l’amministrazione: i concessionari lascerebbero le attrezzature sportive di loro proprietà in cambio di una proroga ulteriore fino a giugno 2019. Proroga che io ritengo illegittima».

Non solo, la Di Pilato fa notare come la dirigente comunale, non ottemperando alla sgombero, avrebbe commesso un’omissione di atti d’ufficio. Si precisa che detta ordinanza, infatti, non è stata mai ritirata ad oggi.

Di tutta questa vicenda, nessun riferimento è stato fatto in merito al credito che il comune di Andria vanta nei confronti dei concessionari.

Della vicenda, la consigliera informerà anche la Corte dei Conti.