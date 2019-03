Consiglio comunale: non viene approvato il Bilancio di Previsione. Giorgino in bilico

Era ed è stato un consiglio comunale dall’aria pesante, dalle occhiate sospette e, immaginiamo, dai messaggi whatsapp che hanno intasato le chat ufficiali e ufficiose, soprattutto tra i “Giorginiani” alla ricerca dei numeri per evitare di andare a casa definitivamente.

All’ordine del Giorno l’approvazione dello stato di attuazione dei programmi e documento unico di programmazione (D.U.P) per il triennio della programmazione finanziaria 2019-2021, e successiva approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario.

Dopo una seduta fiume si è giunti a poco più delle ore 23 quando il DUP è stato messo ai voti: 15 i consiglieri favorevoli e 3 gli astenuti: si astengono i consiglieri di Forza Italia Antonio Nespoli, Gennaro Lorusso e Nino Marmo, mentre il centrosinistra e il M5S non partecipano al voto. La delibera viene approvata, poiché in questo caso non serve la maggioranza assoluta dei 17 consiglieri. Il numero 17 invece è necessario per l’approvazione del “bilancio di previsione”. A questo punto il consigliere di maggioranza Marco Di Vincenzo chiede e ottiene la sospensione del consiglio comunale per 10 minuti.

Dopo ben 33 minuti riprendono i lavori e il consigliere di maggioranza Andrea Barchetta chiede ed ottiene, per motivo d'urgenza, l'anticipazione dell'Ordine aggiuntivo "Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 119 del 24.10.2018 convertito in legge 136 del 17.12.2018". Da qui in poi, il tempo passa leggendo il regolamento (anche la contrario ndr) pur di perdere tempo...Il Sindaco Giorgino viene sostituito dall'ass. Laera e, di fatto, la maggioranza cerca di evitare di affrontare il vero problema: la mancanza di numeri utili all'approvazione del Bilancio di previsione. La proposta di delibera intanto viene ritirata. Si fanno le 2 di notte quando il presidente Fisfola dichiara chiusa la seduta.

Che succede ora?



Il bilancio non è stato approvato per tempo, pertanto il Prefetto diffiderà il Comune di Andria. Dal momento della notifica, il Presidente del Consiglio avrà 15 giorni per riconvocare l'assise comunale e rimettere al voto il bilancio di previsione.

Giorni preziosi per trovare i numeri mancanti e tenere attaccata ad un respiratore artificiale la tenuta di una maggioranza che ormai nei fatti non c'è più.