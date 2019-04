Niente consiglio comunale quest'oggi

Il consiglio comunale previsto per quest'oggi alle ore 18.30 salta. La decisione arriva dall'ufficio stampa dell'amministrazione.

Durante l'assise odierna si sarebbe dovuto discutere anche dell'opposizione alla realizzazione della cosiddetta tangenziale ovest di Andria. Avremmo assistito, forse e finalmente, ad una pagina di politica ragionata. Condivisa. Ma così non sarà.

Nella nota, il Presidente del Consiglio, Marcello Fisfola, ha comunicato il differimento della seduta consiliare “avendo cura di calendarizzare, successivamente, i provvedimenti previsti all'ordine del giorno nel prossimo consiglio, previa convocazione della conferenza dei capigruppo per la fissazione della data”.

A motivare la comunicazione, scrive Fisfola, il fatto di “aver avuto notizia della mancata partecipazione da parte dei gruppi consigliari Catuma 2015, Alleanza per Andria, Andria in movimento, Noi con Salvini, Andria Nuova, Forza Italia, Andria Possibile, Gruppo Misto) per le ragioni contenute in una nota firmata dai relativi capigruppo”. Da qui il differimento anche per “evitare un inutile dispendio di risorse umane, tecniche e strumentali necessarie per lo svolgimento del consiglio” di cui è “certo il mancato raggiungimento del quorum strutturale”.

In realtà tale decisione è la conseguenza del mancato appoggio a Giorgino da parte del gruppo di Forza Italia e Andria Nuova che ha fatto venir meno la maggioranza di governo cittadino nell'ultimo consiglio comunale del 29 marzo scorso.