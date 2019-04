L'annullamento del consiglio comunale odierno in violazione delle norme legali e regolamentari

Suscita sgomento e indignazione la notizia relativa all'annullamento della seduta di consiglio comunale in programma per quest'oggi. Il prof.. Sabino Fortunato: «Devo contestare in maniera vibrata e decisa l'annullamento della convocazione del Consiglio comunale odierno (3 aprile 2029), definito da regolare conferenza di tutti i capigruppo e già pubblicizzato alla intera cittadinanza».

La decisione presa dal presidente del consiglio Marcello Fisfola a detta del consigliere Fortunato sarebbe stata presa in violazione di norme legali e regolamentari. I gruppi di opposizione, intanto, hanno fatto sapere che si presenteranno comunque alle ore 18,30 a palazzo di città per tenere il Consiglio Comunale.

L'avv. Giovanna Bruno (PD- Progetto Andria) replica così al presidente del Consiglio comunale e per conoscenza ai consiglieri comunali, al Segretario Generale e al Prefetto: «Il consiglio comunale di oggi, regolarmente concordato in conferenza di capigruppo e ritualmente convocato, con tutti gli adempimenti di pubblicità connessi, non può essere annullato o rinviato sine die con atto di imperio, derivante dalla volontà unilaterale dei gruppi di maggioranza che hanno inoltrato richiesta in tal senso al presidente del consiglio. L'annullamento disposto, violando norme legali e regolamentari, va revocato ed è, comunque, fermamente respinto dalla parte scrivente che annuncia la formale presenza in aula consiliare all'orario stabilito per le celebrazioni dei lavori assembleari. Il comportamento arbitrario posto in essere dalla Presidenza del consiglio, essendo gravemente lesivo dei basilari principi di rispetto Democratico tra forze politiche, merita di essere censurato nelle opportune sedi, per il ripristino delle minime condizioni di agibilità del consiglio comunale e per la salvaguardia delle prerogative di tutti i consiglieri e delle loro decisioni, assunta in forma ufficiale nel luogo preposto (conferenza dei capigruppo)».



«La politica andriese continua a dare segnali gravissimi di autoreferenzialità e di spregio della dignità dei cittadini, degli elettori, del popolo - si legge in una nota delle Libere Associazioni Civiche Andriesi -. Il consiglio comunale avrebbe dovuto occuparsi e preoccuparsi di dare risposte alla città ed alle associazioni, come quelle aderenti al nostro Circuito Civico, che hanno preso una posizione netta rispetto alla realizzazione di un’opera buffa e deleteria. La discussione in merito alla delicatissima vicenda che riguarda la tangenziale di Andria avrebbe messo a nudo le posizioni di ciascuna componente politica cittadina ed avrebbe messo ciascuno di fronte alle proprie responsabilità amministrative e politiche ma anche personali e in qualità di cittadini. Un’altra occasione perduta che alimenta la disaffezione dei cittadini ed ancor di più ferisce profondamente le stesse istituzioni private del loro “senso”. Rinviare una seduta di consiglio comunale, soggiogandolo e subordinandolo a questioni politiche interne a gruppi se non addirittura personalistiche, quindi senza valore di interesse collettivo ma di salvaguardia di posizioni di potere e di accanimento nel sostenere una situazione insostenibile, è un atto gravissimo che dimostra definitivamente quanto questa amministrazione comunale, questa classe politica e dirigente abbia già ampiamente dato il massimo di sé ma in termini negativi e che non si può continuare a tenere sotto smacco ed in ostaggio un’intera città, con un’economia paralizzata, una condizione occupazionale al limite della sostenibilità e un apparato burocratico appesantito e sofferente. Il tempo è scaduto e crediamo sia dignitoso e decoroso un definitivo passo indietro da parte di un’amministrazione che si è contraddistinta nel dare il peggio di sé, sempre e senza interruzioni».