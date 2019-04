Dalle nostre parti si dice: “porta chiusa, visita fatta”. Potrebbe valere anche per questa sera a Palazzo di Città dove i consiglieri di opposizione (buona parte ndr) hanno regolarmente percorso le scale di palazzo di città ma non sono riusciti ad entrare nella sala consiliare dal momento che il cancello del Comune era chiuso con il lucchetto. "L'annullamento del consiglio comunale è irrituale ed illegittimo": è quanto dichiarato all'unisono dai gruppi di opposizione e dai loro consiglieri che si sono presentati regolarmente al Comune quest'oggi.

Oggi il tema del consiglio, la Tangenziale Ovest, era uno di quegli argomenti che rivestono una importanza tale per l’intera comunità che tutti, compresi i consiglieri di maggioranza, avrebbero fatto bene a condividere nell’unico luogo deputato: il consiglio comunale.

Un consiglio regolarmente indetto e pubblicizzato (al Comune di Andria non hanno avuto neanche il pudore di togliere il manifesto affisso in bacheca e che ufficializzava il consiglio comunale odierno ndr). Un tema su cui ci si doveva confrontare andando oltre gli “steccati” politici e i personalismi.

Ma, d'altronde è anche comprensibile il clima politico, tutto interno alla maggioranza, che denota una spaccatura sempre meno sanabile. Alcuni “dissidenti” della maggioranza hanno già espresso chiaramente durante lo scorso consiglio la loro distanza dal sindaco, facendo venir meno la fiducia nei confronti dello stesso.

Una brutta pagina, l’ennesima, di questa amministrazione è andata in scena. Non sono esclusi come sempre colpi di scena dell’ultimo momento, ma d’altra parte qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di staccare la spina…

Nel video le dichiarazioni di alcuni consiglieri comunali di opposizione.