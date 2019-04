Consiglio comunale: il 15 Tangenziale Ovest e Officina san Domenico, il 17 si discute il Bilancio

Si è tenuta oggi la conferenza dei capigruppo per decidere in merito alla convocazione dei prossimi consigli comunali con la finalità di approvare numerosi provvedimenti rimasti nel cassetto.

Una conferenza non facile alla luce della nota spaccatura all’interno della maggioranza e soprattutto del mancato raggiungimento del quorum sufficiente all’approvazione del bilancio di previsione nell’ultima seduta del 29 marzo scorso. Seduta che ha decretato poi l’arrivo al Comune della diffida da parte del Prefetto e la necessità di riportare in consiglio il bilancio per evitare lo scioglimento del consiglio comunale.

Su indicazioni condivise dai pentastellati, centrosinistra e Forza Italia è stato deciso che si terrà una prima assise comunale il 15 aprile alle ore 18.30 con all’OdG la Tangenziale Ovest e l’Officina San Domenico assieme ad interrogazioni e interpellanze varie.

La discussione e quindi la messa ai voti del Bilancio di previsione invece dovrà tenersi mercoledì 17 aprile sempre alle ore 18.30.

Ci sarebbe stato, durante la riunione dei capigruppo, un timido tentativo dei Giorginiani di anticipare il consiglio e quindi la discussione del Bilancio di previsione, ma la linea comune tenuta da tutti gli altri avrebbe deciso diversamente.

Va detto che è importante che il consiglio si esprima su provvedimenti come, ad esempio, la Tangenziale Ovest perché in caso di un'eventuale arrivo del Commissario Prefettizio, in sostituzione del Sindaco per decadenza, ci sarebbe già un’indicazione precisa del consiglio comunale su cui poter lavorare. Ragion per cui, al di là dei personalismi e delle partite politiche in gioco, sarebbe necessaria una presa di coscienza seria da parte di tutti i consiglieri a far sì che venga approvata e discussa la questione sugli scranni dell’aula consiliare.

Vedremo come andrà a finire!