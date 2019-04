Coratella alla Giunta: «Avete fatto fallire la città»

«Siamo rimasti attoniti, noi del gruppo consiliare M5S, rispetto alle recenti dichiarazioni di chi afferma che Andria ha fatto un salto di qualità in diversi settori. Negare l’evidenza è certamente una abitudine di certa politica, ma arrivare a tanto lascia sinceramente esterrefatti. Il primo e più importante risultato di cui si possono fregiare gli amministratori che hanno gestito, in questi anni, la nostra città, è il fallimento finanziario - commenta Michele Coratella, Capogruppo M5S Andria - .

Incredibilmente tale zavorra, che costoro lasceranno in eredità agli andriesi per i prossimi 30 anni, nei loro discorsi quasi non compare, come se fosse qualcosa di poco rilevante. Del resto non abbiamo ascoltato una parola, da parte loro, sulle conseguenze che il fallimento delle casse comunali ha determinato. Dai servizi sociali ai trasporti, dai rifiuti alle opere pubbliche, tutto è andato in crisi con cittadini che hanno pagato duramente, accollandosi in diversi casi gli oneri e talvolta perdendo anche il proprio posto di lavoro, il loro disinvolto modo di amministrare.

Talvolta abbiamo dovuto anche sopportare chi, adducendo motivazioni risibili, voleva indorarci la “pillola” come nel caso delle strisce blu fino in periferia o per la mensa ai bambini il cui costo andrà completamente addossato ai genitori. In alcuni casi, come l’ennesimo aumento della Tari che tra un po gli andriesi riceveranno a casa, abbiamo ascoltato interventi secondo i quali i cittadini avrebbero quasi dovuto ringraziare per tale incremento, mentre in altri abbiamo visto dileguarsi chi aveva solennemente promesso, battendo i pugni sul tavolo, che avrebbe fatto di tutto pur di evitare una nuova discarica di rifiuti in territorio andriese. La solita difesa della salute degli andriesi, fatta solo di parole. Aprendo il capitolo delle opere pubbliche la realtà ci presenta un salto sì, ma in negativo.

Città ferma, opere non completate oppure opere completate ma abbandonate. Tutto questo, con un Sindaco che alle numerose buche delle strade cittadine preferisce l’uniformità dell’asfalto autostradale per Roma, ove pare stia ricercando alacremente la sua personale salvezza politica, mentre la città affonda. A chi lo ha coadiuvato in tale disastro, consigliamo di formulare pubbliche scuse agli andriesi e fare loro un bel regalo in occasione delle prossime festività pasquali. Dimettersi!»