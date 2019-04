​Giorgino e il gioco del cerino

“Il gioco del cerino” che si sta consumando tra i componenti della maggioranza ha registrato nelle ultime ore un nuovo colpo di scena: sembrerebbe che tra i candidati alle Europee, nella lista con Salvini, ci sia il nome di un altro Giorgino, si tratterebbe del fratello maggiore dell’attuale Sindaco, il noto giornalista Francesco, non refrattario al governo gialloverde e in stima della comunicazione di Salvini. Strategicamente, il peso politico contrattuale di Nicola potrebbe aumentare in vista del prossimo appuntamento con le elezioni regionali del 2020.



Se così fosse, il cerino passerebbe nelle mani di Nino Marmo il quale per restituirlo a Nicola Giogino farebbe pesare altre motivazioni relative alla non condivisione di scelte meramente amministrative e non di carattere politico. Scelte che lo stesso non ha condiviso. Vedi, ad esempio, l’indicazione di esternalizzare il servizio di riscossione tributi che comporterebbe un aggravio di costi per l’Ente. Pesano altresì tutte le altre situazioni compromesse da una gestione governativa non condivisa rivelatasi fallimentare.

E mentre Giorgino tenta la sua salvezza giocando la partita sino all’ultimo minuto, sotto gli occhi dei cittadini passa l’ennesimo aumento Tari; il mancato pagamento alle cooperative sociali e quindi ai vari fornitori dell’Ente; il centro storico e il mercato del lunedì in totale abbandono; i beni comuni (officina San Domenico, il centro Fornaci, Palazzo Ducale, la pista di Pattinaggio, il polivalente di San Valentino, etc.) in degrado, inutilizzati e nella totale incertezza di prospettiva. Per non parlare della precaria situazione ambientale; della mancata approvazione del regolamento di carico e scarico merci (tanto atteso dai commercianti); dell’aumento di strisce blu (in sintonia con i colori che hanno contraddistinto la campagna elettorale di Nicola Giorgino ndr) e del pasticcio “Tangenziale Ovest”.

Tanti i punti di debolezza di un’amministrazione che porterebbero il cerino nelle mani del Sindaco, il quale, non potendolo passare più ad altri, finirebbe per scottarsi.

La settimana che segue, per tutti i cristiani è la “settimana di passione” e lo sarà ancor di più per quei cristiani che siedono sugli scranni della massima assise comunale, soprattutto per colui che siede alla “destra” del Presidente del Consiglio.