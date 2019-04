Commissariamento dell'Arif, le prese di posizione di alcuni gruppi politici

Il Consiglio regionale ha approvato, con 27 voti favorevoli e 11 astenuti, il disegno di legge sulla “Integrazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 ’Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali e commissariamento ARIF’”.

Con detta approvazione, si assegnano all’Agenzia, a supporto dell’Osservatorio Fitosanitario regionale, ulteriori funzioni come la gestione della batteriosi causata dalla Xylella fastidiosa; l’attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole dei contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l'attuazione delle misure fitosanitarie; l’attività amministrativa in materia di interventi conseguenti a calamità naturale da Xylella fastidiosa per assicurare alle imprese agricole e alle aziende vivaistiche non agricole l’accesso tempestivo al fondo di solidarietà nazionale e della promozione e monitoraggio dell'efficacia delle misure di ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato dalla Xylella fastidiosa, nonché delle misure di ripristino dell'equilibrio ambientale delle aree infette.

Oltre a ciò, si è provveduto alla nomina di un Commissario, che prende il posto dell’ex Direttore generale Domenico Ragno, e di due sub Commissari, in carica per sei mesi, rinnovabili una sola volta, con oneri a carico dell'Agenzia stessa.



Di seguito, le prese di posizione dei gruppi consiliari regionali del Pd, M5S e Direzione Italia:

Capogruppo del Pd Paolo Campo: «L'Agenzia regionale irrigua forestale diventerà uno strumento strategico nella lotta all'emergenza provocata dalla Xylella e potrà svolgere con maggiore efficienza il servizio ordinario a tutela del patrimonio ambientale pugliese. La fase commissariale servirà a dare una risposta tempestiva a problemi che necessitano di essere urgentemente affrontati e risolti».

Consiglieri del M5S Puglia: «Dispiace che alla riorganizzazione di un’agenzia importante per gli agricoltori pugliesi, come l’Arif si sia pensato solo alla fine di questa legislatura, dopo tutte le vicissitudini di questi anni. Arrivati a questo punto ci saremmo aspettati che il ddl contenesse almeno una programmazione a lungo termine, invece sono stati individuati solo un commissario e due sub commissari. Questo disegno di legge servirà solo a tenerli uniti per un altro po’».

Gruppo regionale di Direzione Italia: «Hanno ucciso l’uomo Ragno e questa volta si sa anche chi è stato. E’stato l’assessore regionale all’Agricoltura, Leo Di Gioia, che come una moderna Salomè aveva chiesto al presidente Michele Emiliano la testa del direttore generale dell’ARIF, appunto Domenico Ragno, non solo per tornare in Giunta, ma per non lasciare la maggioranza di centrosinistra e approdare in altri lidi. Ed Emiliano non poteva permetterlo, così ecumenicamente Ragno viene riciclato in un altro ruolo».

Consiglieri regionali di Forza Italia: «Anche Arif diventa merce di scambio politico. La legge approvata oggi è l’ennesimo espediente con cui Emiliano ha cercato di puntellare i traballanti equilibri della sua maggioranza. La cambiale all’assessore di Gioia , staccata mesi fa e saldata oggi in Aula in cambio del suo riallineamento, è stata la “testa” del direttore generale Ragno, in cambio di un tris di Commissari alla guida di Agenzia».