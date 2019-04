Ass. Matera: «Dal 1° maggio valide le nuove regole sull'ortofrutta»

«É terminato, a dispetto di chi pensava che fosse solo propaganda, l'iter amministrativo che ha visto per la prima volta definire, con un percorso condiviso tra Comune, Asl, Organizzazioni Sindacali di categoria e consulta comunale, le regole di vendita per esercenti a sede fissa ed itinerante dei prodotti ortofrutticoli. É la prima ordinanza della Bat e ad essa si conformeranno anche gli altri comuni per volontà della Asl Bat, prendendo esempio proprio da Andria». Lo annuncia l'assessore Pierpaolo Matera su Facebook.

«L'ordinanza, pubblicata sulla albo pretorio, sarà efficace dal primo maggio per consentire a tutti di adeguarsi e di comprenderla bene. È uno dei risultati più importanti per la tutela della salute dei nostri figli e di tutti noi. Toccherà dal 1° maggio alle Forze dell'Ordine, in primis alla nostra Polizia Locale, fare rispettare le nuove regole. Volere è potere! C'è chi vive (male) di chiacchiere, di bugie e purtroppo molte volte anche di autentica ignoranza, chi invece preferisce i fatti!»

Sempre sui social, gli ha risposto il dott. Dino Leonetti che ha posto degli interrogativi interessanti: «Egregio (etimologicamente parlando) assessore, mi fa sinceramente piacere che lei dichiari pubblicamente che l'intento di questa Ordinanza sindacale sia quello di realizzare "uno dei risultati più importanti per la tutela della salute dei nostri figli e di tutti noi". Ciò significa che per decenni quella dei cittadini è stata una voce che gridava nel deserto, visto che dicevamo esattamente la stessa cosa. Significa che molte persone (soprattutto bambini) avrebbero potuto non ammalarsi non solo di cancro ma anche di patologie del neurosviluppo. Significa che la città era fuori controllo e pertanto chi, come noi, da anni invocava una attenzione alle matrici ambientali, era nel giusto. Strano.

Eppure quello che avete fatto in questi anni è stato solo sminuire i rischi, reagire in maniera scomposta verso chi si permetteva di obiettare, delegittimare chiunque osasse porgervi una parola non in linea con la vostra. Bene. Prendo atto. Lei ora pensa che il personale della Polizia locale sia sufficiente per far rispettare l'ordinanza? Pensa che la ASL abbia un numero di tecnici della prevenzione sulla qualità degli alimenti tale da procedere ai controlli? Lei pensa che questo provvedimento sia sufficiente "per la tutela della salute dei nostri figli e di tutti noi"? Cosa ne pensa del traffico veicolare fuori controllo, ad esempio? Del fatto chele centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria siano ferme per incuria e negligenza degli amministratori? Cosa ne pensa dei rischi che corrono gli operatori della Polizia Locale impiegati nelle strade di questa città che in molte vie e in molte circostanze ha l'aria irrespirabile? Sono cavie, come lo sono stati i bambini, le donne gravide, gli anziani ammalati per tutti questi anni. Sono tutte cavie dell'incuria e della negligenza che per anni hanno caratterizzato la non vivibilità di Andria. Ammiro il suo impegno a portare a termine questo provvedimento. Spero che sia il primo di tanti altri che, sia pure tardivamente, possano arginare la strapotenza-strafottenza di chi inquina e anche di chi non ha mai vigilato.»