Gelate e xylella, 8 milioni per agricoltori pugliesi: sì in Commissione a emendamento Forza Italia

«Siamo contenti di poter annunciare lo stanziamento di otto milioni di euro per i frantoi pugliesi che hanno patito danni ingentissimi a causa delle gelate. E' passato, infatti, il nostro emendamento al Dl emergenze in Commissione Agricoltura della Camera, per dare un sostegno concreto al settore oleario, stretto nella morsa della crisi tra le gelate e il flagello della xylella». É quanto dichiarano Mauro D'Attis e Dario Damiani, rispettivamente commissario e vicecommissario di Forza Italia in Puglia.

«La cifra è stata ridotta ma 8 milioni sono una somma comunque soddisfacente per ristorare coloro che hanno dovuto interrompere l'attività molitoria, subendo un decremento del fatturato. Ringraziamo i colleghi Nevi e Spena per aver condiviso e sostenuto la causa della nostra Puglia. Siamo soddisfatti», concludono.