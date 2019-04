Fratelli d'Italia: «Avanti su un percorso alternativo a chi ha fatto cadere l’Amministrazione»

«Le rigenerazioni di Marmo non ci interessano, siamo sdegnati dal comportamento di Forza Italia - si legge nella nota di Fratelli d’Italia Andria -. Andiamo avanti su un percorso alternativo a chi ha fatto cadere l’Amministrazione di centrodestra.

Il gruppo politico Fratelli d'Italia Andria esprime disappunto per le modalità strettamente politiche e non amministrative che hanno portato alla mancata approvazione del Bilancio di previsione 2019 nonostante fosse stato già precedentemente approvato il piano di riequilibrio che in sostanza lo contiene. Tutto ciò ha comportato lo scioglimento dell’amministrazione di centrodestra guidata dal Sindaco Avv. Nicola Giorgino, che ha per ben due volte vinto le amministrative al primo turno nel 2010 e 2015.

Dopo 9 anni di Amministrazione questa esperienza ha raggiunto il suo epilogo -, afferma il segretario cittadino di Fratelli d'Italia Andria Salvatore Pistillo. - Esprimiamo sdegno nei confronti di un partito come Forza Italia Andria che è venuto meno ai patti di lealtà su cui è stato costruito il progetto di cambiamento promosso dal centro-destra. Parlo a nome di tutta la Segreteria cittadina e dei consiglieri comunali uscenti quando affermo che questo è un esempio di politica del tutto sbagliato. Le scelte che hanno portato parte della maggioranza in questione a non votare la delibera di bilancio sono di natura del tutto politica, esulano dalle questioni amministrative. Ritengo che il fine ultimo di un amministratore sia quello di avere a cuore il bene dei cittadini e della Città. Questa triste pagina di politica scritta da Forza Italia che ha votato con il PD non vede protagonisti i cittadini andriesi, ma scellerati personalismi, come ormai succede da svariati mesi. Stigmatizziamo l'intervento del Cons. Nino Marmo di Forza Italia, centrato sulla sua proposta di “rigenerazione” del centro-destra andriese, in quanto non esistono più le condizioni per poter dialogare con il suo partito e i suoi movimenti.

«Gli appelli su una sedicente rigenerazione del centrodestra da chi ne ha decretato la caduta dell’amministrazione non saranno ascoltati. Il centrodestra che vogliamo non è di certo quello che va a braccetto con la sinistra, ma è quello libero da padri e padroni. I veti di chi vuole tornare ad una configurazione politica ante 2010 non ci fanno paura, anche perché non hanno permesso la crescita di alcuna classe dirigente, cosa che evidentemente è avvenuta in questi anni quando il centrodestra ha potuto governare la Città» – afferma il consigliere uscente Andrea Barchetta.

«Quello che mi sento di esprimere a nome di tutto il mio gruppo cittadino è la nostra totale vicinanza al Sindaco Nicola Giorgino, da sempre sostenuto da noi per la sua rettitudine morale, politica e amministrativa. Esprimiamo infine gratitudine per la sua pazienza ed eleganza per aver sempre mantenuto la calma nonostante sia stato largamente oggetto di accuse infondate e sempre smentite dal suo operato che è sotto gli occhi di tutti.

Il gruppo politico Fratelli d'Italia Andria - conclude Pistillo - continuerà incessantemente la sua attività politica, che ha da sempre il cittadino al centro di ogni decisione, con una maggiore spinta propulsiva e con l'augurio che vicende come questa non riusciranno più a macchiare la storia della Città di Andria».