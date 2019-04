Forza Italia respinge al mittente le accuse di "tradimento" e convoca una conferenza stampa

É convocata per martedì 23 aprile, alle ore 11, presso l'Associazione “Urban Center” in via Torino n.12/a ad Andria, la conferenza stampa sulla situazione politica cittadina determinatasi dopo la non approvazione del Bilancio in Consiglio Comunale cui parteciperanno i vertici di Forza Italia e Andria Nuova.

«In un clima politico ispirato dall’odio e in cui continuano ad essere perpetrate offese alla città da parte di quel che resta della maggioranza Giorgino, abbiamo deciso di rispettare, al contrario di qualcuno, la sacralità della Pasqua e rinviare a martedì prossimo le nostre pubbliche conclusioni.

Le ultime affermazioni sventolate il Venerdì Santo relative al nostro comportamento tenuto in aula, durante l’ultimo Consiglio Comunale, hanno decisamente travalicato la legittima contrapposizione politica scadendo nella miserrima offesa personale. Avevamo fino all’ultimo momento auspicato e prospettato soluzioni che potevano restituire dignità e decoro all’epilogo del Giorgino Bis, ormai ineluttabile poiché in democrazia i numeri contano.

Purtroppo, evidentemente, le menti ottenebrate di alcuni erano ormai proiettate ad una visione feudale della città nella quale ci si accontentava, nonostante il diluvio imperversasse, di essere semplici vassalli, valvassori o peggio ancora, valvassini. Fortunatamente, per rimanere in metafora, “Non era mai spiovuto; ma, a un certo tempo, da diluvio era diventata pioggia, e poi un’acquerugiola fine fine, cheta cheta, ugual uguale e il lume del crepuscolo fece vedere il paese d’intorno...FINALMENTE”

L'occasione è propizia per porgere alla Città i migliori auguri per una Santa Pasqua».