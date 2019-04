Di Bari: «Invece di azioni contro Don Geremia, Bertolino e Giorgino si adoperino per fare chiarezza»

Lo scontro nato dopo le dichiarazioni di Don Geremia sull’assegnazione dei beni confiscati alla mafia, registra un’altra presa di posizione, ovvero, quella della consigliera regionale del M5S Grazia di Bari, la cui nota comincia così: «A seguito del grido d'allarme di Don Geremia Acri, prete andriese, sono intervenuti l'ormai ex Sindaco di Andria Avv. Nicola Giorgino e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trani, Avv. Tullio Bertolino.

Don Geremia ha detto che i beni confiscati alla mafia ad Andria non vengono assegnati e ha ipotizzato che ciò avvenga forse anche a causa del fatto che alcuni amministratori siano i difensori di coloro a cui i beni sono stati confiscati.

Questo ha suscitato la reazione degli avvocati Giorgino e Bertolino che hanno chiesto nomi, cognomi e prove a Don Geremia, in caso contrario minacciano di querelarlo perché sarebbe una diffamazione contro l'intera classe forense della Bat.

Alcuni di noi svolgono la professione di avvocato - continua la consigliera - e la denuncia di Don Geremia non ci ha per nulla offesi, invece ci ha incuriositi e pertanto chiediamo a Giorgino e Bertolino di approfondire le motivazioni per le quali i beni confiscati alla mafia non vengono assegnati.

Pare ci siano beni che sono stati addirittura richiesti in questi anni, ma non sono stati assegnati per problemi amministrativi.

Nel frattempo questi beni sono deperiti, quindi mi chiedo: tali problemi amministrativi erano insormontabili pur in presenza di un evidente interesse pubblico?

Dunque, invece di paventare azioni contro Don Geremia, ritengo che Bertolino, ma anche Giorgino, debbano adoperarsi per chiarire il problema del mancato utilizzo dei beni confiscati, poiché la dignità dell'intera classe forense non mi sembra il tema principale né mi sembra essere stata messa in discussione da Don Geremia. Da cittadini - conclude l’esponente del M5S -, attendiamo risposta».