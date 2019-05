Il Dott. Tufariello: «Dopo 20 anni di pellegrinaggio fuori regione, mi sono ritrovato nella BAT »

Si è svolta questa mattina, presso Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione del Commissario prefettizio. Ad introdurre il dott. Tufariello, l'ex Sindaco Nicola Giorgino che ha sottolineato come l'arrivo del commissario prefettizio al Comune di Andria «servirà per portare a compimento ciò che è rimasto sospeso e servirà anche a ripristinare più tranquillità all'interno della comunità».

Giorgino ha ringraziato poi tutta la macchina amministrativa e la parte politica per i 9 anni condivisi ed ha lasciato poi la conferenza nelle mani del dottor Gaetano Tufariello che si è presentato alla stampa. Il neo commissario prefettizio, originario di Bitonto, ha prestato servizio su tutto il territorio nazionale, dal Veneto alla Calabria, ha lavorato presso varie amministrazioni oltre che in prefettura e al Ministero dell'Interno. Non è nuovo nel ruolo di commissario avendolo già svolto in molti comuni, da ultimo quello di Barletta dopo le dimissioni del Sindaco Cascella. Nel suo lungo curriculum vanta anche un periodo alla Presidenza del Consiglio e, dopo vent'anni di pellegrinaggio fuori regione è tornato nella BAT, in prefettura dopo aver trascorso anche un breve periodo nella prefettura di Lecce in qualità di dirigente dell'ufficio di gabinetto.

Troppo presto per entrare nel vivo delle questioni lasciate in sospeso dall'amministrazione Giorgino: «Mi si deve concedere tempo per entrare negli atti e dossier. Ritengo di poter fare a breve una pianificazione strategica della gestione commissariale che chiederò al segretario di trasportare nel piano della performance, trasformandola in obiettivi operativi che i dirigenti dovranno perseguire. Quindi il mandato commissariale coinciderà con il ciclo della performance, partiremo da obiettivi strategici, che diventeranno obiettivi operativi che rendiconteremo».

Inoltre, dopo aver manifestato la volontà di aprirsi al dialogo e al confronto con tutta la cittadinanza per meglio comprendere la percezione dei problemi di chi è fuori dal Palazzo, ha ribadito che saranno nominati al massimo entro una decina di giorni sub commissari che coadiuvando lo stesso commissario nella propria attività, e ha concluso con un auspicio: «abbiamo problemi importanti come la realizzazione della questura. Sono fiducioso che si possa arrivare al completamento della stessa in tempi brevi».