Presentazione, ad Andria, della candidatura della parlamentare europea Elena Gentile

Giovedì 9 maggio, alle ore 19,00 presso la sala Attimonelli dell’Albergo dei Pini di corso Cavour, l’Eurodeputata Elena Gentile sarà ad Andria per presentare la sua candidatura nella lista “PD – Siamo Europei” alla tornata delle prossime elezioni europee, in programma per il prossimo 26 maggio.

Nativa di Cerignola, città di cui è stata sindaco dal 1991 al 1992, la Gentile è un medico pediatra ed è attiva politicamente dal 1984. Ha ricoperto il ruolo di Assessore della Regione Puglia al Welfare – Lavoro, Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità dal 2010 al 2014, anno in cui è stata eletta al Parlamento Europeo nella Circoscrizione Sud con 149.860 voti di preferenza. Dallo stesso anno è componente della Commissione per l'Occupazione e gli Affari Sociali (EMPL) e della Delegazione alla Commissione Parlamentare di Stabilizzazione e di Associazione (SAPC) UE - Montenegro (D-ME). Il 27 gennaio 2015, all'insediamento dell'Intergruppo Economia Sociale, è stata eletta Vicepresidente.

«Il risultato delle prossime Europee – ha sostenuto Giovanni Vurchio (segretario PD Andria) – sarà decisivo per il futuro della cooperazione tra gli Stati dell’Unione ed il progresso di questo continente. In un periodo storico in cui l’Europa risulta spesso sotto attacco, noi rivendichiamo orgogliosamente di farne parte e riconosciamo i numerosi vantaggi di essere europei, tra cui possiamo annoverare il Mercato Unico e la cancellazione di tante inutili ed ingombranti barriere».

Oltre allo stesso Vurchio, parteciperanno al dibattito anche Pasquale Di Fazio (Segretario PD Bat) e Giovanna Bruno (Presidente PD Bat).