L'europarlamentare Andrea Cozzolino presenta ad Andria la sua candidatura

Sabato 4 maggio, ad Andria, l’eurodeputato Andrea Cozzolino ha presentato la sua candidatura nella lista “PD – Siamo Europei” alla tornata delle prossime elezioni europee, in programma il 26 maggio.

Nativo di Napoli è stato eletto per la prima volta al Parlamento Europeo nel 2009, riconfermato poi nel 2014. In questi ultimi 5 anni, è stato Vicepresidente della Commissione per lo Sviluppo Regionale e Relatore del regolamento sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027. «Il mio impegno – ha commentato Cozzolino - è quello di assicurare alle Regioni e ai Comuni risorse adeguate ai bisogni delle comunità e dei territorio. Voglio una politica che pensi al futuro e un sud dove i nostri figli possano tornare e restare».

Cozzolino parla di disuguaglianze da sconfiggere, lotta alla povertà. Parla di infrastrutture per il rilancio dei finanziamenti al mezzogiorno e di dare forza alla democrazia.



Alla presentazione anche Francesco Spina e Laura Di Pilato che parlano di una «riorganizzazione, sul territorio della sesta provincia, di uno sportello sociale e popolare che si interfacci con l’europarlamentare e faciliti ad esempio l’accesso alle pratiche di finanziamenti europei; che dia più ascolto ai giovani che vogliono fare esperienza all’estero per poi tornare nella nostra provincia. Un vero e proprio laboratorio dove poter interagire con tutti i cittadini che chiedono di accorciare le distanze tra l’Europa e le singole realtà cittadine. Un modo semplice ed efficace per accogliere le istanze e dare risposte concrete al territorio che, oggi più che mai, ha bisogno di rilancio politico, economico, sociale e culturale».