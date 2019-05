"Con il Sud in Europa", confronto con Alfonso Pisicchio, candidato al parlamento europeo

«Si terrà mercoledì 22 maggio, alle ore 19:00, in via Settembrini 141, l'incontro con Alfonso Pisicchio, assessore regionale e candidato al parlamento europeo per la lista "+Europa".

Alfonso Pisicchio, classe 1960, docente all'Accademia delle Belle Arti di Bari, vanta una brillante carriera politica: dirigente nazionale del "Movimento Giovanile" della DC, consigliere comunale di Bari, consigliere provinciale, consigliere regionale, assessore regionale. Si deve a lui, in qualità di Assessore all'Urbanistica della Regione Puglia, l'idea di una "Legge regionale sulla Bellezza".

Mercoledì sarà l'occasione, per l'elettorato andriese, di conoscere il candidato più da vicino e confrontarsi apertamente con lui. Con le elezioni del 26 maggio alle porte - elezioni che si preannunciano decisive, vista l'accesa battaglia fra sovranisti ed europeisti - l'incontro sarà l'occasione per ribadire l'importanza di un'Europa unita, non solo, ma anche la sua concreta utilità.

La serata sarà introdotta dal consigliere regionale andriese Sabino Zinni, capogruppo della lista "Emiliano Sindaco di Puglia". Proprio grazie all'impegno dello stesso Zinni, è attivo da due mesi ad Andria uno sportello Eurodesk, sportello dedicato ai progetti di mobilità dei giovani in Europa. Il consigliere, dunque, parlerà dell'importanza di un europeismo impegnato e pragmatico perché i singoli territori arrivino a sentire l'Ue vicina e alleata, scongiurando le tendenze nazionaliste.

L'Europa ha bisogno di più Sud e il Sud ha bisogno di più Europa: mercoledì 22, Alfonso Pisicchio, presenterà la sua ricetta perché così sia. L'incontro è aperto a tutti».