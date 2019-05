Forza Italia scende in piazza per le elezioni europee

Sabato 18 maggio, dalle 10 alle 21, ad Andria (viale Crispi), Forza Italia sarà in piazza con un gazebo informativo nell’ambito della mobilitazione avviata per la Puglia e per il Sud.



Domenica, invece, con il senatore Maurizio Gasparri, il commissario regionale di Fi, l’on Mauro D’Attis, il presidente Nino Marmo e con tutti i dirigenti di Fi Puglia e di Andria, ci sarà l’incontro con i candidati alle elezioni europee Sergio Silvestris e Beatrice De Donato. L’evento si terrà nella sala convegni “Pasquale Attimonelli” (corso Cavour 194) alle ore 10.30.