Assegnate le deleghe ai Sub Commissari

Il Commissario Prefettizio del Comune di Andria, dott. Gaetano Tufariello, con proprio Decreto del 15 maggio 2019, ha attribuito alcune specifiche deleghe per materia ai Sub Commissari, come di seguito:

1) al Sub Commissario, dott.ssa Rachele Grandolfo:

– Vigilanza e Protezione Civile, Randagismo ed Osservatorio sulla Sicurezza;

– Socio Sanitario, Servizi alla Persona ed Istruzione;

– Contenzioso ed Avvocatura;

– Affari Generali ed Istituzionali, Contratti ed Appalti, Espropriazioni ed Ufficio Casa;

– Politiche Giovanili;

– Innovazione Tecnologica, Anagrafe e Servizi Demografici.

2) al Sub Commissario, dott.ssa Mariella Immacolata Porro:

– Ambiente e Mobilità;

– Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni;

– Cultura, Turismo e Sport.

3) al Sub Commissario, dott. Angelo Pedone:

– Risorse Finanziarie, Tributi;

– Risorse Umane;

– Rapporti con le Società Partecipate;

– Politiche Comunitarie.