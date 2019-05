FI, domenica 19 maggio da Andria il sen. Gasparri

Avviato all’IC “Verdi Cafaro” un corso di scacchi destinato alle famiglie

«Un corso di scacchi per creare nuovi giocatori unitamente a tornei per far leva sul potere aggregante di torri, cavalli e alfieri sono proposti dall’agenzia Generali di Andria in collaborazione con l’ IC “Verdi-Cafaro” e l’associazione “Andria Scacchi Club”. Si tratta di un'occasione