Il M5S chiude la campagna elettorale con Anna Macina

«Volge al termine la campagna elettorale per le elezioni europee e per l’occasione il M5S di Andria organizza un’agorà oggi, alle ore 20:00, in via Regina Margherita angolo Viale Crispi.

All’incontro saranno presenti i portavoce Michele Coratella, Grazia Di Bari, Giuseppe D’Ambrosio e la capogruppo alla Camera Anna Macina.

Sarà un momento di confronto utile per comprendere cosa si propone il M5S di fare in Europa.

“Continuare per Cambiare” non è solo lo slogan - dichiarano i portavoce penta stellati - usato per questa tornata elettorale, ma un vero e proprio impegno che assumiamo in prosecuzione di quanto è stato fatto in Europa e di quanto si sta facendo sui territori».