Servizio assistenza specialistica ai disabili, la Provincia annuncia proroga al 1° giugno

Dopo l'articolo da noi pubblicato questa mattina, qualcosa si è mosso: dagli uffici di presidenza della Provincia Bat, infatti, è giunta pochi minuti fa una nota in cui si annuncia che, viste le pressioni giunte da più parti, si stanno adottando gli atti per prolungare il servizio al 1° giugno.

«In ordine al Servizio Assistenza Scolastico Specialistica per alunni con disabilità erogato dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani, si chiarisce che lo stesso proseguirà fino a sabato 25 maggio 2019 con il contratto in corso, specificando che, tenuto anche delle sollecitazioni pervenute dal Consiglio Provinciale e dal Vice Presidente, gli uffici con la dirigente e i funzionari stanno già procedendo ad adottare gli atti necessari a garantire la prosecuzione delle prestazioni socio educative, come da prassi, fino al giorno 01 giugno p.v., assicurando l’assistenza per gli alunni audio lesi durante gli esami finali del ciclo scolastico».