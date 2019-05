Esiti europee, Fuzio: «Forza Italia si assesta sopra la media regionale e provinciale del partito»

«Il risultato delle elezioni europee mi trova moderatamente soddisfatto per ciò che concerne il dato andriese, pur essendo abituati a ben altre cifre in passato» comincia così il commento dei risultati delle elezioni europee del coordinatore cittadino di Forza Italia .

«Forza Italia si assesta sopra la media regionale e provinciale del partito, segno di una realtà ancora ben strutturata e dinamica in città, con potenziali margini di crescita, nonostante i riverberi negativi dell'Amministrazione Giorgino, noti a tutti, che certamente abbiamo pagato specie in termini di disaffezione dal voto.

Da domani sul territorio, con i nostri esponenti istituzionali, partirà anzitutto una campagna di ascolto per radicare maggiormente la nostra proposta ed iniziare ad elaborare una idea nuova e diversa della città, liberamente e senza condizionamenti.

Pur trattandosi di elezioni europee, che sono altra cosa rispetto alle amministrative, il risultato ci fa essere ottimisti in vista delle importanti scadenze elettorali del 2020.

Nessuno nel centrodestra può lasciarsi andare a trionfalismi o sterili primazie, questo è innegabile, ed il risultato delle concomitanti amministrative lo testimonia in pieno.

Una parte rilevante di elettorato, ancora una volta, si è dimostrato fluido rispetto alle precedenti competizioni, spostandosi da una forza all'altra a seconda dell'offerta politica del momento. Prima Renzi, poi Di Maio, oggi Salvini: non finirà di certo qui» conclude Fuzio.