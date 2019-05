Il bilancio di previsione del Comune di Andria non è stato ancora approvato ad un mese dall’insediamento del commissario prefettizio. «Questo dimostra quanto fosse lacunoso quel bilancio che ci è stato proposto in consiglio comunale e che giustamente non è stato approvato – commenta l’ex consigliere comunale, avv. Antonio Nespoli -. A partire dalle previsioni di entrata molto incerte fino ad alcune mancate previsioni di spesa. Questo ovviamente sta comportando un lavoro, da parte del commissario e degli uffici preposti, di approfondimento che era quanto da noi auspicato già da molto tempo a questa parte per il bene della città».

All'accusa fatta gli esponenti di Forza Italia, ovvero quella di aver tradito l’amministrazione, Nespoli risponde: «Sarei tentato di replicare con un’offesa di pari valore commerciale definendo cialtroni gli ex amministratori. È evidente che l'attacco a Forza Italia è stato architettato per giustificare il passaggio in massa alla Lega da parte del sindaco e dell'intera amministrazione tanto impegnata durante l’ultima campagna elettorale...».

In merito alle transazioni che il Comune di Andria sta proponendo alle cooperative sociali e più in generale ai creditori, l’avv. Nespoli rimarca come l'operazione doveva essere anticipata: «Più volte l'abbiamo chiesto in consiglio comunale al fine di avere contezza di quella che è l'effettiva situazione debitoria del comune di Andria. Ora invece ci ritroviamo con un piano di rientro già presentato e con un'integrazione che ci viene richiesta in merito alle transazioni con i creditori che dovrebbero determinare una diminuzione del debito dell'ente. Purtroppo la situazione finanziaria del Comune di Andria è drammatica ed era giusto fermare Giorgino che non è stato leale con i cittadini».

Sul futuro di Forza Italia e in vista delle amministrative del 2020: «Oggi - conclude Nespoli - non dobbiamo assolutamente prendere in giro i cittadini ma dobbiamo solo pensare a proporre soluzioni alle varie problematiche; credo che sia giusto aggregare nuove forze politiche sempre nell'interesse della città e non per mere aspirazioni politiche di chi avrà l'onore e l'onere di ricoprire il ruolo di guida della città».