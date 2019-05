Condanna Giorgino, le reazioni

Arrivano a caldo i primi commenti di esponenti politici locali, dopo la notizia della condanna di Giorgino da parte della Corte dei Conti.

I gruppi di centrosinistra 2010/2015 dichiarano: «in quel 2013 i gruppi di Andria3 - PD - La risposta - L'alternativa - Sel - IDV, dopo contestazioni sollevate reiteratamemte in consiglio comunale sulla cattiva gestione dei conti da parte dell'amministrazione Giorgino, abbiamo dovuto protocollare un esposto formale alla Corte dei Conti e agli organi preposti al controllo/vigilanza, segnalando anomalie, irregolarità, falsità dei bilanci che ci venivano sottoposti.

Non siamo mai stati ascoltati da chi oggi riceve una pesante condanna che per noi è solo la conferma di quanto sempre sostenuto.

La posta italgas, sopravvalutata ed erroneamente indicata come voce di entrata nei bilanci, ha comportato a catena una errata approvazione di tutti i bilanci successivi. Parlavamo di bilancio farlocco, di usato che veniva venduto come nuovo. Ci sono tutti i servizi televisivi e le dichiarazioni dell'epoca a testimoniare quanto qui stiamo solo a ricordare, per ristabilire la verità dei fatti.

All'epoca a portare avanti questa battaglia furono in particolare i consiglieri Nunzio Liso (PD) e Francesco Bruno (Andria3) che, unitamente al tecnico Antonio Griner (referente PD e liste Alternativa/Risposta), anche per conto degli altri gruppi di opposizione, si adoperarono per l'approfondimento e la stesura dell'esposto.

Il movimento 5 stelle, lo si ricorda per dovere di verità, nemmeno sedeva in consiglio comunale non avendo eletto alcun suo rappresentante».