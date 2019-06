Scadenza appalto Sangalli, M5S: «Come mai non si è preparata una gara regolare per tempo?»

«Nell’ambito delle grandi questioni misteriosamente irrisolte da quelli del “cantiere del buon governo” e dai neo-leghisti di Giorgino, che insieme hanno amministrato Andria per ben nove anni, uno dei punti da chiarire è certamente l’appalto del servizio rifiuti».

Inizia così una nota diramata da Giuseppe D’Ambrosio, Grazia Di Bari e Michele Coratella (M5S) in merito al servizio di gestione rifiuti, il cui affidamento alla Sangalli è in scadenza.

«La scadenza dell’attuale servizio affidato alla società Sangalli si sapeva, da anni, essere ad agosto 2019 mentre la normativa regionale era già chiara dal 2015. Il Commissario Prefettizio, non avendo trovato praticamente nulla di avviato, ricorrerà ad una gara ponte di massimo due anni. La cosa strana, evidenziata da noi in questi anni e riportata anche dallo stesso Commissario Prefettizio, è che c’è stato un commissariamento regionale da gennaio 2015, in coesistenza con l’Aro2BT, presieduto da Giorgino.

Primo quesito che viene spontaneo porre: come mai con oltre quattro anni di commissariamento regionale + l’ARO di Giorgino, non si è riusciti a preparare una nuova gara per tempo, nonostante anche tangenti ed arresti? A febbraio 2017 ai predetti commissariamenti addirittura subentrava l’Agenzia Regionale Rifiuti (AGER) fortemente voluta da Emiliano, ma senza esito, dato che siamo arrivati comunque a dover fare nel 2019 una gara ponte di due anni.

Ma cosa è una gara ponte? Una gara per aggiudicare un servizio temporaneo, nel caso di Andria allo stesso costo che attualmente il comune sostiene (ma non paga da tempo), per cui si tratterà di un servizio sostanzialmente identico a quello attuale. Il tutto nonostante le continue rimostranze di questi anni tutte documentate, non solo nostre ma anche del Sindaco di Canosa Morra, comune appartenente all’ARO2BT. Questa gara ponte dovrà consentire, nel prossimo biennio, di poter espletare finalmente la gara unitaria di bacino, con tutti i comuni dell’Aro2BT, cioè Andria, Canosa, Minervino e Spinazzola. Ovviamente una gara ponte di soli due anni non consente investimenti importanti così da poter innovare il servizio precedente, facendo magari tesoro delle esperienze fatte. Di sicuro in tutti questi anni la Regione è stata amministrata dal centro-sinistra, mentre l’ARO e il Comune di Andria da coloro che si definiscono del “buon governo”, quindi le responsabilità sono chiare.

Noi, se saremo chiamati a guidare la Città, avvieremo senza indugio la nuova gara di bacino con tutte le innovazioni necessarie. Essendo però una procedura che necessita di tempo, nel frattempo chiederemo agli andriesi il massimo impegno per la raccolta differenziata, anche per ritornare oltre la fatidica soglia del 65% e quindi per poter versare meno ecotassa alla Regione Puglia, dato che ora non raggiungiamo di media neanche il 60%, secondo i dati forniti dalla stessa Regione. Per consentire alla casse del nostro comune di iniziare a riprendersi dal fallimento ed arginare l’aumento delle tasse, sarà decisivo risparmiare dove possibile, come in questo caso».