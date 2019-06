Debiti del comune, D'Ambrosio: «L'ammontare andrebbe oltre i 104 milioni di euro»

Sulla situazione finanziaria dell’ente è intervenuto, sul proprio profilo Facebook, l’On. D’Ambrosio del M5S che, oltre a un presunto aumento della quantità di debiti, denuncia anche l’avvio di due giudizi da parte di Italgas nei confronti del comune per rimborsi richiesti dall’ente ma non dovuti.

Il post: «Mentre a Bari sembra che tanti cittadini stiano denunciando tutti i tentativi fatti da numerosi candidati alle scorse comunali di comprar voti con denaro, ricariche, buoni benzina ed altre schifezze, noi ad Andria continuiamo a pagare le conseguenze del voto clientelare delle passate legislature.

Esempi? Vi ricordate i soldi che Italgas doveva al Comune di Andria e che secondo i nostri fantastici amministratori sarebbero stati incassati a breve (anni fa) e riportati in bilancio con le conseguenze che tutti noi andriesi stiamo pagando? Ebbene, Italgas ha intentato due ulteriori cause contro il comune di Andria per complessivi oltre 3 milioni di euro, per presunti rimborsi richiesti dal comune ma non dovuti, per gli anni 2017 e 2018.

Ma non era una questione che si era "sostanzialmente" risolta?

Chi ha governato Andria in questi anni?

Ah dimenticavo, voci di corridoio mi riferiscono che la valutazione del debito del Comune, e quindi di tutti noi andriesi, che precedentemente si aggirava intorno agli 80 milioni di euro, andrebbe probabilmente aggiornata.

I debiti, sempre secondo tali voci tutte ovviamente da verificare, sarebbero ormai ad oltre 104 milioni di euro.104 milioni di euro.

Restiamo in attesa di notizie, in un senso o nell'altro, dal commissario prefettizio, che di certo potrà esprimersi compiutamente non appena avrà terminato di fare gli accertamenti».