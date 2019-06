Fratelli d’Italia: «Vurchio si dimetta dopo il commento oltraggioso a Giorgia Meloni»

«Abbiamo appreso la notizia del commento offensivo diretto alla leader di Fratelli d'Italia, unica donna attualmente presidente di un partito nazionale. Un'affermazione sessista che ha per oggetto ancora una volta il genere femminile considerato da Vurchio come incapace di poter fare una buona politica» inizia così la nota diffusa dal gruppo locale di Fratelli d’Italia con la quale si polemizza con il commento del segretario cittadino del Pd su un post su Facebook di Giorgia Meloni.

«Un commento che suona retrogrado in un mondo in cui la donna, ormai, è impegnata quotidianamente in attività lavorative di qualunque genere oltre ad essere moglie, mamma e casalinga.

Ricordiamo che uno dei punti del programma politico di Fratelli d'Italia è proprio il sostegno alle donne/mamme, a cui va innanzitutto garantita la scelta di poter lavorare e questo significa servizi, asili, aiuti per i figli ma anche per le aziende che assumono donne. La priorità è consentire alle donne di giocarsela ad armi pari.

Visto che in tempi recenti, il Pd ha attaccato le altre fazioni per avvenimenti non così gravi, il gruppo Fratelli d'Italia Andria chiede le dimissioni immediate di Giovanni Vurchio e chiede, inoltre, alla segreteria del partito democratico di esprimersi sull'accaduto.

Registriamo anche il silenzio di molti a sinistra, quel che resta di una sinistra lontana da tutto e buona solo a discutere nei salotti radical chic. Immaginate, invece, cosa sarebbe accaduto se l'offesa fosse avvenuta a parti inverse. Indignati a corrente alternata, noi purtroppo però non ci stupiamo» concludono.