Tangenziale Ovest e interramento binari Ferrotramviaria: Tufariello incontra l'assessore Giannini

Il Commissario straordinario del Comune di Andria, dott. Gaetano Tufariello, incontrerà domani 20 giugno 2019, alle ore 13.30, a Bari, l'assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini, per proseguire anche con l'Ente Regione l'esame delle problematiche legate alla così detta Tangenziale Ovest di Andria che, nel tratto compreso tra il km. 43+265 ed il km. 49+568, ha ricevuto un finanziamento Cipe, nel 2011, di 27,5 milioni di euro. L'argomento è stato al centro, nelle scorse settimane, di un ordine del giorno approvato in Consiglio Comunale con la richiesta, tra le altre, di “avviare ogni azione tesa alla non realizzazione di quest'opera interloquendo con la Provincia, la Regione ed il Governo centrale”, “affinchè tale stanziamento sia mantenuto e destinato all'adeguamento strutturale del tratto della SP 2 esistente e funzionante” e ad attivarsi “presso la regione ed il Governo centrale per l'ottenimento di un finanziamento per la realizzazione del raccordo tra autostrada e Strada Provinciale previsto dalla pianficazione comunale”, oltre alla “verifica della legittimità degli atti gestionali posti in essere”.

Su tutta la questione il dott. Tufariello ha preliminarmente incontrato sia il responsabile dell'ufficio tecnico che il vice Presidente della Provincia Bat e lunedì 18 giugno ha ricevuto anche i rappresentanti del Comitato cittadino che si oppone alla realizzazione dell'opera ex-novo.

Il Commissario Straordinario affronterà domani, con l'assessore Giannini, anche il tema della progettazione relativa all'interramento del tracciato urbano della Ferrotramviaria Bari Nord e dunque verificherà lo stato delle procedure, aspetto già esaminato, per la parte che riguarda il Comune, anche con i responsabili dei settori interessati.