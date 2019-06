Vurchio: «Parla chi dovrebbe prendersi qualche anno sabbatico e chiedere scusa ai cittadini»

La querelle che ha caratterizzato dal punto di vista mediatico la settimana scorsa, e che ha avuto come protagonisti il segretario cittadino del PD, Giovanni Vurchio e la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, resta infuocata. In ultimo, solo in ordine di arrivo, registriamo la nota di Giovanni Vurchio all'indirizzo di Giorgino e del gruppo locale FdI: «È Stata una settimana interessante quella appena passata perché, ricevere oltre 700 mila visualizzazioni, circa 500 nuove richieste di amicizia, ed essere presente su tutti i quotidiani nazionali non è da tutti i giorni. Ringrazio, dunque, il segretario provinciale Lima del gruppo "Fratelli d'Italia" che si è dimostrato abile nel trasformare una mia spontanea quanto "infelice" espressione alla deputata Meloni, in un caso mediatico di interesse nazionale.

Nulla, quindi, contro il nobile lavoro delle casalinghe, nessun commento sessista e maschilista.

Alle tante richieste di amicizie pervenutemi da tutta l'Italia, ai commenti "poco simpatici" ricevuti, che nulla avevano di significato politico, ai commenti di solidarietà, sopratutto dalle donne che conoscono la mia persona, ho risposto con un semplice grazie.

La cosa singolare resta "la critica ridicola" di chi ha tutte le caratteristiche oggettive per essere "criticato" dai cittadini per quanto di negativo è stato generato in nove anni di pessimo governo. Parlo naturalmente dell'ex sindaco Giorgino e di qualche suo "delfino telecomandato", il cui compito di consigliere ha consistito nell'alzare solo la mano in fase di approvazione dei bilanci "farlocchi" e che ci hanno portato al pre-dissesto.

Per il ridicolo gruppo locale di "Fratelli d'italia" vorrei ricordare loro che si sono resi complici e responsabili di una pessima azione politico-amministrativa ed oggi chiedono, strumentalmente, le dimissioni del sottoscritto dal ruolo di segretario cittadino piuttosto che farsi un sincero mea culpa.

Insomma, parla chi dovrebbe prendersi qualche anno sabbatico e chiedere scusa ai cittadini.

Dopo questa grande iniezione di fiducia, il mio spirito combattivo, innovativo e passionale rientra nella filosofia e nel pensiero pragmatico del Partito Democratico per attuare "il risanamento" economico, sociale ed ambientale della città di Andria, capoluogo di Provincia».