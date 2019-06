Riconfermato il presidente di Ferrotramviaria, la soddisfazione di Nino Marmo (FI)

L’assemblea di Ferrotramviaria Spa ha riconfermato Antonio Ricco presidente della società e il consigliere regionale Nino Marmo (FI) ha manifestato, con una nota, la propria soddisfazione per la scelta, augurando buon lavoro a chi guiderà l'azienda per i prossimi anni: «Voglio porgere i migliori auguri di buon lavoro al dottor Antonio Ricco, riconfermato presidente di Ferrotramviaria. Apprezziamo moltissimo la decisione della società: Ricco è persona seria di grande esperienza e professionalità e ha guidato l’ente con rigore e impegno, anche in un momento difficile della vita dell’azienda e non solo. Sono certo che il presidente saprà scrivere pagine sempre più ambiziose per la società ferroviaria e per tutto il nostro territorio: a partire dalla realizzazione del Grande Progetto di adeguamento della rete ferroviaria del nord barese con la sua messa in sicurezza».