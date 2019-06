Marcia per la legalità, Coratella (M5S): «Non basta la partecipazione, serve impegno di tutti»

In un video pubblicato sui social, Michele Coratella (M5S) ha annunciato la propria partecipazione alla marcia per la legalità di lunedì e ha aggiunto: «La villa comunale, ora, assume un significato diverso, ovvero, di violazione della legalità per i fatti di cronaca che hanno scosso tutti.

Per pretendere che i cittadini rispettino le regole, devi essere tu per primo amministratore a rispettarle e questo non è accaduto, permettendo che si diffondesse un’idea di illegalità diffusa. Andria in questi 9 anni ha avuto un degrado, prima di tutto etico e sociale, oltre che economico e finanziario.

Con Grazia di Bari e Giuseppe D’Ambrosio mi sono impegnato affinché la questura venisse realizzata e, grazie al nostro impegno, nel 2020 sarà consegnata alla città.

Per quanto riguarda la costruzione della caserma dei Carabinieri, noi abbiamo preteso il rispetto delle regole chiedendo l’evidenza pubblica per la gara, e di fatti il demanio ha bloccato la delibera di consiglio comunale, proprio per la mancanza della stessa.

L’esempio vale più di mille parole.

Non basta partecipare alla marcia, serve impegno di tutti».