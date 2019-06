Marcia del 1° luglio, Marmo (FI): «Sarà un silenzio assordante»

Con una nota il presidente del gruppo consiliare regionale di Forza Italia, Nino Marmo ha manifestato la propria condivisione per l’iniziativa e ha dichiarato: «per impegni familiari, purtroppo, non potrò partecipare, ma intendo ugualmente dichiarare la mia adesione e la mia gratitudine per l’iniziativa del Forum di Formazione all'Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria, che ha organizzato una marcia silenziosa per la legalità. Sarà la risposta della nostra comunità alla mano criminale che ha sparso sangue sotto gli occhi terrorizzati della gente, anche di bambini che giocavano serenamente nella villa comunale. L’idea di una marcia “silenziosa” degli andriesi mi piace tantissimo: all’arroganza della violenza, risponderemo con il silenzio delle persone perbene. Un silenzio assordante! Sarà una bellissima manifestazione di democrazia e di amore per la legalità, su cui si fonda la nostra civile convivenza. Resta sullo sfondo, sempre, la richiesta di meno slogan e più fatti al governo nazionale: dobbiamo far sentire forte la risposta non solo della comunità, ma anche dello Stato».