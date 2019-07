Marcia della legalità, l’adesione di Sabino Zinni

Tra le diverse adesioni del mondo politico alla marcia di oggi si registra anche quella del consigliere regionale Sabino Zinni (ESP) che ha dichiarato: «Mark Twain diceva: “la parola giusta può essere efficace ma nessuna parola è tanto efficace quanto un silenzio al momento giusto”. Parole se ne sono dette tante sulla sparatoria di lunedì scorso, molte anche a sproposito. Il momento giusto per fare silenzio è invece quello di stasera. Ringrazio di cuore la Diocesi di Andria per aver avuto il coraggio e l'intuizione di organizzare questa marcia. Non solo aderirò personalmente e in qualità di rappresentante del gruppo regionale e politico che rappresento, ma farò in modo che vi partecipi chiunque riesca a raggiungere. È importante stasera essere in tanti. Lo è per rendere chiaro che per la maggior parte degli andriesi non è normale, né mai lo sarà, che ci si spari addosso, in centro città, fra famiglie e bambini usciti per una passeggiata. Ad essere state colpite e ferite quella sera non sono state solo le due vittime, ma un'intera comunità. Un popolo silenzioso in marcia, allora, spero serva a rendere chiaro visivamente agli autori del gesto quanto grave sia stato ciò che hanno fatto. Un gesto barbaro fatto contro la loro stessa comunità, che non deve ripetersi più».