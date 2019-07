Sea Watch, un flash mob anche nella sesta provincia

Il Coordinamento per i diritti umani della Bat per esprimere solidarietà e vicinanza ai migranti e all’equipaggio della nave Sea Watch, oltre che alla sua Capitana Carola, organizza un flash mob giovedì pomeriggio, a partire dalle 19, davanti alla Cattedrale di Trani.

«Per due settimane la Sea Watch 3 è stata al largo dell’isola di Lampedusa nonostante le condizioni critiche dei passeggeri che rendevano urgenti le misure di soccorso e assistenza. Allo sbarco la sua comandante, Carola Rackete, è stata arrestata per violazione dell'articolo 1100 del codice della navigazione: resistenza o violenza contro nave da guerra. E ora rischia una condanna da 3 a dieci anni, stando a quanto riportano le agenzie di stampa. Noi del Coordinamento non possiamo restare in silenzio di fronte ad una simile vicenda e per questo abbiamo deciso di manifestare tutto il nostro disappunto» spiegano i rappresentanti di Cgil Bat, Cisl Bari-Bat, Uil Bari-Bat, Anpi Bat, Arci Barletta “C. Cafiero”, consulta giuridica Cgil Bat, Mga - Sindacato nazionale forense, Libera Andria presidio “R. Fonte”, Arcigay Bat, Anolf Bari-Bat, Libera Trani, Comitato Bene Comune Trani, Ambulatorio Popolare, Confraternita Misericordia Barletta, Confraternita Misericordia Andria, Oasi 2 Trani, Arci Hastarci Trani, Home & Homme Onlus Barletta, Igino Giordani Barletta, Terre Solidali Trani-Bisceglie, Etnie Trani-Bisceglie, Caritas Diocesana di Trani-Barletta Bisceglie.

La manifestazione, se Carola non dovesse essere liberata, è finalizzata ad accendere i riflettori sulla necessità che siano al più presto modificate le politiche migratorie del Paese, in particolare richiamando l’attenzione dell’opinione pubblica sul fatto che non è possibile punire chi tenta di salvare vite umane strappandole alla morte.